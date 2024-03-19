Украине потребуется перейти к обороне как минимум на год, пишут СМИ

Украинским войскам придется перейти к обороне как минимум на год из-за существенных потерь и отсутствия дополнительной помощи от США, пишет американская газета The Wall Street Journal.«”Украинские лидеры говорят, что стоит сражаться за каждый дюйм территории, но их армия изношена после провального контрнаступления и задержки в конгрессе (США) столь необходимого дополнительного пакета помощи… Как следствие, Украине предстоит год находиться в обороне”, – приводит РИА Новости фрагмент статьи.

Отмечается, что Украине необходимо выиграть время, чтобы восстановить силы.

Радио Sputnik также сообщило, что на Украине признали потерю нескольких населенных пунктов.

Взято отсюда.