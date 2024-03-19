Украинец проехал 750 километров на велосипеде, чтобы уйти от мобилизации

Житель Украины проехал 750 километров от Николаева до Румынии, пытаясь избежать мобилизации, сообщила Госпогранслужба Украины.«

""Велопробег" из Николаева в Румынию. <…> Для удобства передвижения мужчина использовал велосипед, который приобрел в Николаеве и оттуда своим ходом преодолел более 750 км", – говорится в Telegram-канале украинского ведомства.

В сообщении указано, что пограничники заметили движение неизвестного в сторону соседней страны, задержали его в 350 метрах от приграничья и составили административный протокол, добавляет телеканал “360”.

Ранее сообщалось, что на Украине в отношении уклонистов открыто порядка девяти тысяч дел.

Радио Sputnik также писало, что Владимир Зеленский предложил украинцам выбрать между отъездом из страны и армией.

Взято отсюда.