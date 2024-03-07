Украинизация Франции: как Макрон хочет выиграть выборы

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Заставить нынешний депутатский корпус кланяться Зеленскому, точнее, отписывать Киеву кругленькие суммы, украинизируя таким образом внутреннюю политику – не самая простая задача, тем более, что часть партий, тех, что представлена в Нацсобрании, уже “прокатила” киевские хотелки по финансированию при голосовании в Европарламенте.

Не потому, что депутаты так уж любят Россию (точно нет) и относятся к Зеленскому скептически (может быть, но это не точно), а по той причине, что во французской казне денег нет. А еще потому, что это Макрон может себе позволить сегодня любые жесты в адрес Киева под любыми лозунгами – ему ж не надо ни выдвигаться больше, ни избираться – а депутаты не хотят угробить собственную политическую карьеру только потому, что их кто-то заставляет нравиться (в смысле, давать деньги) Украине.

Поэтому сегодня Макрон, несомненно, попытается выступить в роли гипнотизера, подобной той, в какой его видели накануне в Праге, где он сверкал глазами и делал пассы руками, говоря, что “война пришла в Европу, в наш дом, вот, практически и буквально за порогом виднеется дуло русской пушки”. Но если для чешских политиков подобные заклинания могут еще быть эффективными – деньги ж все равно не их – то для воздействия на французский депутатский корпус, который в курсе, чего и сколько стоит, потребуется точно иная ария и иные ноты. Собственно, тональность можно предугадать и не ошибиться. Это, несомненно, “тема русского вмешательства практически во все сферы жизни страны”.ЗаряПланы Макрона, ядерная “пятерка”, рекорды рабочего дня, любовь к ИИ5 марта, 07:04

“Кошка во Франции бросила котят – это Путин виноват”. Спасти котят (и Францию) возможно, если только дать Украине денег. Потому что если вы, господа и дамы, не дадите денег кошке, тьфу, Киеву, средств, чтобы усмирить русского медведя, если вы не украинизируете свои приоритеты, то на битву за “демократию и свободу”, в защиту кошек и котят, придется идти вам. Такая дилемма. Не сможете – тогда придется вас заставить украинизироваться силой. Президентские прерогативы, которые во Франции практически идентичны королевским, еще никто не отменял.

У Макрона сегодня в колоде осталось не так уж много “старших карт”, а козырей нет точно. Но нельзя отрицать одного – гигантский абсолютно административный ресурс, позволяющий помогать финансово тем округам, чьи избранники оказались покладистыми и волю президента выполнят во время голосования, по-прежнему от него – на расстоянии росчерка пера. Ну а остальным, как говорилось раньше, – закон.

И третий, самый, пожалуй, важный фактор – за рубежами Франции саму страну воспринимают с каждым днем все менее серьезно, поскольку у Франции все меньше денег, а экономика сжимается, как шагреневая кожа.

Но внутри страны Макрон остается не только президентом, но и главнокомандующим, и этот его мундир, к которому политический корпус традиционно испытывает уважение, может помочь ему не только набрать (с помощью сервильной прессы) очки в общественном мнении, но и обеспечить своим присным мандаты евродепутатов. Пари, конечно, рискованное, но от французов, и это исторический факт, можно ожидать всего. И очень хорошего – как когда-то. И очень плохого – как в последние два года.

Автор Елена Караева, специально для радио Sputnik

Взято отсюда.