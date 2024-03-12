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Украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Курской области

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Украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Курской области

Украинские военные. Архивное фото

Украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Курской области, завязался стрелковый бой, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.«

"Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы (в поселок Теткино), стрелковый бой был, но никакого прорыва не было", – написал Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, подразделения ВСУ также обстреливают поселок Теткино, в результате легкое ранение получил местный житель.

Другие подробности пока не сообщаются.

Радио Sputnik также писало, что украинская армия атаковала город Строитель Белгородской области двумя беспилотниками.

Взято отсюда.

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