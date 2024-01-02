Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
ГОРНЯК ЗМЕИНОГОРСК ВЕСЕЛОЯРСК

Украинские СМИ: автосалон Tesla, предположительно, загорелся в Киеве

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Украинские СМИ: автосалон Tesla, предположительно, загорелся в Киеве

Салон автомобилей Tesla, предположительно, горит в Киеве после серии взрывов, пишет “Страна.ua”.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве, Кировоградской и Винницкой области Украины. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил информацию СМИ.

В ряде районов Киева пропало электричество и водоснабжение, произошли возгорания.«

"Предположительно, горит салон автомобилей Tesla", – говорится в сообщении украинского издания в Telegram-канале.

Официального подтверждения информации пока нет. Мэр Киева Кличко сообщал ранее о возгорании складского помещения на площади две тысячи квадратных метров в Подольском районе города.

Накануне радио Sputnik писало, что во Львовской области Украины раздались взрывы.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция в Украине

ВС РФ с помощью “Солнцепеков” уничтожили “опорники” ВСУ в зоне спецоперации

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

“Все в отказ пошли”. Украинский военный раскрыл правду о ситуации в ВСУ

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

В Харькове после взрывов возник пожар, сообщил мэр

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Сверхсложная задача. В Киеве забили тревогу из-за неожиданной проблемы ВПК

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

В США высказались по поводу сроков завершения конфликта на Украине

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Зеленский рассказал, с чем связан провал контрнаступления ВСУ

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Украинские СМИ: автосалон Tesla, предположительно, загорелся в Киеве

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Ведущий программы на радио Sputnik шахматист Карякин попал в ДТП в зоне СВО

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix