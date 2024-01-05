Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило интернет-издание “Страна.ua”.

В пятницу утром в названном и еще трех соседних регионах, расположенных на западе Украины, была объявлена воздушная тревога.«

"Взрывы в Хмельницкой области. Местные паблики сообщают о работе ПВО", – говорится в размещенном в Telegram-канале сообщении.

Интернет-издание добавило, что “рой” ударных беспилотников замечен в окрестностях населенного пункта Староконстантинов, где расположен военный аэродром.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Накануне радио Sputnik также сообщило о взрывах в двух городах в Полтавской области Украины.

Взято отсюда.