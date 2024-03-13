реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Украинские СМИ: подконтрольный ВСУ Херсон частично обесточен после взрывов

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Украинские СМИ: подконтрольный ВСУ Херсон частично обесточен после взрывов

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, в ряде районов зафиксированы перебои с подачей электроснабжения, сообщило интернет-издание “Страна.ua”.«”Сообщают о взрывах в Херсоне, в результате которых в части города исчезло электричество”, – сказано в опубликованном в Telegram-канале издания сообщении.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Ранее во вторник радио Sputnik сообщило о серии взрывов в Днепропетровске.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Внимание, Горняк! Соревнования на Гилёвском водохранилище.

Внимание, Горняк! Соревнования на Гилёвском водохранилище.

23 марта на Гилёвском водохранилище состоятся межрайонные соревнования по зимней…

Миллиарды с миллионами. Самые дорогие инвестпроекты на Алтае, которые всех удивят

Миллиарды с миллионами. Самые дорогие инвестпроекты на Алтае, которые…

Объем инвестиций промышленных предприятий края вырос в 2023 году. Только…

Это был тонкий ход. Алтайский эксперт – о новой кадастровой стоимости, налогах, ошибках бизнеса и священной корове

Это был тонкий ход. Алтайский эксперт – о новой…

Рост кадастровой стоимости земли и объектов капстроительства обычно очень волнует…

Зарплаты как драйвер. Почему одни налогоплательщики Алтая подросли в топ-100, а другие ухудшили позиции

Зарплаты как драйвер. Почему одни налогоплательщики Алтая подросли в…

Мысль о том, что Алтаю нужен рывок, который выведет его…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp