Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, пишет интернет-издание “Страна.ua”.«

"Сообщают о взрывах в Херсоне", – говорится в сообщении украинского издания в Telegram-канале.

В четверг днем украинские СМИ также писали о раздавшихся в городе взрывах.

Согласно данным онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украина, в подконтрольной украинским войскам части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Накануне радио Sputnik сообщало о раздавшемся в Харькове на фоне воздушной тревоги взрыве.

Взято отсюда.