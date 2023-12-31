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Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Одесской области

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Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Одесской области

В Одесской области Украины прогремели взрывы, сообщило интернет-издание “Страна.ua”.«

"О взрывах в Одесской области сообщают местные паблики", – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Другие подробности не приводятся.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

В воскресенье днем радио Sputnik сообщило об объявленной по всей Украине второй раз за сутки воздушной тревоге.

Взято отсюда.

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