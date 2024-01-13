Украинские СМИ: в Чернигове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Чернигове, сообщает интернет-издание “Страна.ua”.«

"Сообщается о взрывах в Чернигове", – сказано в размещенном в Telegram-канале сообщении.

Ранее сообщалось о взрывах в Кременчуге в Полтавской области Украины.

Согласно данным онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, в субботу утром на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Радио Sputnik также сообщало о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

Взято отсюда.