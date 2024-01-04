Украинские СМИ: в Полтавской области раздались взрывы

В Миргороде в Полтавской области Украины, а также в административном центре региона произошли взрывы, сообщило интернет-издание “Страна.ua”. «

"В Миргороде и Полтаве слышали звуки взрывов, сообщили местные паблики", – сказано в размещенном в Telegram-канале сообщении.

Другие подробности не приводятся.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Радио Sputnik также сообщало о похожих на взрывы звуках на территории Николаевской области Украины.

Взято отсюда.