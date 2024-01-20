реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Украинские СМИ: Зеленский решился на увольнение главкома ВСУ Залужного

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Украинские СМИ: Зеленский решился на увольнение главкома ВСУ Залужного

Владимир Зеленский принял решение освободить от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пишет сайт mk.ru со ссылкой на осведомленные источники украинских СМИ.

В материале со ссылкой на осведомленные источники украинских СМИ отмечается, что Залужному после ухода с должности не будет предложено место в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.«”Зеленский решил освободить от занимаемой должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного без предоставления места в СНБО”, – приводят украинские СМИ слова собеседников.

Кроме того, глава киевского режима якобы решил уволить с должности начальника генштаба ВСУ Сергея Шапталу и командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

В свою очередь украинский политик Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom высказал мнение, что место Залужного может занять начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Тука аргументирует это тем, что Зеленский взял Буданова с собой на международные мероприятия в Женеве. Там, по его словам, будущий главком украинской армии познакомился с западными партнерами Киева.

Радио Sputnik также сообщало, что критиковавшая Залужного нардеп может лишиться должности в комитете Верховной рады.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

В Барнауле пожаловались на “непутевых” родителей, оставляющих малышей без присмотра

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Фицо расскажет Шмыгалю неприятную новость о перспективах Украины в НАТО

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Русские это знают. Тактика ВСУ на фронте шокировала немецкого военкора

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Белгородский губернатор сообщил об атаке дрона ВСУ на приграничное село

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

ВСУ выпустили три кассетных боеприпаса по Донецку

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Стало известно о возобновлении попыток ВСУ форсировать Днепр

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Украинские СМИ: Зеленский решился на увольнение главкома ВСУ Залужного

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

В ВСУ объяснили, почему опасаются ввозить на Украину истребители F-16

21.01.2024

 Специальная Военная Операция

Бригада медиков попала под обстрел ВСУ в Горловке, есть раненая

21.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске