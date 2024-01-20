Владимир Зеленский принял решение освободить от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пишет сайт mk.ru со ссылкой на осведомленные источники украинских СМИ.

В материале со ссылкой на осведомленные источники украинских СМИ отмечается, что Залужному после ухода с должности не будет предложено место в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.«”Зеленский решил освободить от занимаемой должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного без предоставления места в СНБО”, – приводят украинские СМИ слова собеседников.

Кроме того, глава киевского режима якобы решил уволить с должности начальника генштаба ВСУ Сергея Шапталу и командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

В свою очередь украинский политик Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom высказал мнение, что место Залужного может занять начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Тука аргументирует это тем, что Зеленский взял Буданова с собой на международные мероприятия в Женеве. Там, по его словам, будущий главком украинской армии познакомился с западными партнерами Киева.

Радио Sputnik также сообщало, что критиковавшая Залужного нардеп может лишиться должности в комитете Верховной рады.

Взято отсюда.