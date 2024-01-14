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Украинские власти начали борьбу на “новом фронте”, пишут СМИ

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Украинские власти начали борьбу на "новом фронте", пишут СМИ

Украинские власти “сражаются” на новом фронте, пытаясь окончательно не лишиться союзников, внимание которых направлено на вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, пишет американская газета The Wall Street Journal.«

"Пока Украина готовится к третьему году полномасштабного конфликта с Россией, ее власти сражаются на новом фронте – они пытаются удержать на себе внимание союзников", – говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что внимание западных спонсоров Украины переключилось на конфликты на Ближнем Востоке, в частности, на противостояние Израиля и ХАМАС, а также на действия хуситов в Йемене.

По данным издания, на фоне этих событий Украина лишается как финансовой, так и военной поддержки.

Также радио Sputnik писало, как в Германии оценили положение ВС России и украинской армии в зоне СВО.

Взято отсюда.

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