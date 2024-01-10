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Украинские власти сообщили об учениях в подконтрольной им части Запорожья

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Украинские власти сообщили об учениях в подконтрольной им части Запорожья

Украина начала командно-штабные учения сил территориальной обороны в подконтрольной ей части Запорожской области, заявил назначенный Киевом глава местной администрации Юрий Малашко.«

"Проводим командно-штабные учения сил территориальной обороны региона. Представителям национальной гвардии, силам государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, национальной полиции, службе безопасности Украины, структурным подразделениям органов государственной власти и другим ведомствам предоставлена информация и поставлены задачи", – написал он в Telegram-канале.

Радио Sputnik писало, что с Украины бегут западные наемники.

Взято отсюда.

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