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Украинские военные пожаловались журналистам из США на полчища крыс в окопах

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Украинские военные пожаловались журналистам из США на полчища крыс в окопах

Военнослужащие украинской армии жалуются на полчища крыс и мышей в окопах, говорится в материале телеканала CNN.

Отмечается, что грызуны распространяют болезни, которые вызывают у военных рвоту и кровотечение из глаз, подрывая боеспособность войск. «”Представьте, что ложитесь спать, и ночь начинается с того, что мышь заползает вам в штаны или свитер, или грызет кончики пальцев, или кусает вас за руку”, – рассказала собеседница американских журналистов.

По словам автора материала, нашествие грызунов было частично обусловлено сменой времен года и циклом спаривания мышей.

В материале также говорится, что это является показателем того, насколько статичным стал конфликт в зоне конфликта после провала контрнаступления ВСУ.

Радио Sputnik рассказало, что российские бойцы обратили в бегство украинских спецназовцев

Взято отсюда.

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