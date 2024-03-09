Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.«

"Девятого марта около 14:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в комментарии ведомства.

В субботу утром радио Sputnik сообщало, что средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область.

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