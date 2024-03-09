реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.«

"Девятого марта около 14:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в комментарии ведомства.

В субботу утром радио Sputnik сообщало, что средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Сбере предупредили россиян: так вы деньги точно потеряете

 |  09 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В последнее время были…

Эстония потерпела поражение. Придется поклониться России

 |  09 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В Эстонии наблюдаются очевидные признаки…

“Понаехало с СВО!”. Вопиющий случай произошел в Уссурийске

 |  09 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В Уссурийске ветеран СВО снял…

В Алтайском крае при пожаре погибла женщина

Вероятно, женщина отравилась продуктами горения В Алтайском крае в Камне-на-Оби…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp