Украинский беспилотник уничтожен в небе над Брянской областью

Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

“Сегодня около 13 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области”, – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. «

"Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Погарского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим защитникам!" – написал он в Telegram-канале.

Накануне радио Sputnik сообщило, что силы ПВО уничтожили шесть украинских ракет “Нептун” над Черным морем.

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