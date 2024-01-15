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Украинский дрон атаковал автомобиль Лисичанской больницы

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Украинский дрон атаковал автомобиль Лисичанской больницы

Украинский беспилотник атаковал медицинский автомобиль Лисичанской центральной городской многопрофильной больницы, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

По ее словам, автомобиль был обстрелян украинским БПЛА в промежутке с 10:00 до 11:30 по дороге Приволье-Новодружеск.«

"В машине находился водитель, который получил ранения различной степени тяжести, сейчас он находится в лечебном учреждении, его жизни ничего не угрожает. Автомобиль сильно поврежден, и больше не может быть использован в работе", – написала Пащенко в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что ВСУ продолжают атаковать гражданское население, тем убеждая, что они воюют с обычными людьми без оружия в руках.

В эфире радио Sputnik посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник перечислил основные цели ВСУ среди гражданского населения.

Взято отсюда.

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