Украинский политик: в ВСУ готовы к перевороту, но ждут одного события

Военные элитных подразделений ВСУ недовольны перестановками в украинском военном руководстве и всерьез обсуждают свержение Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. По его словам, получен доступ к закрытому Telegram-каналу ParaBelum, в котором состоят радикально настроенные бойцы элитных частей украинской армии.

“Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования. Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ”, – сказал собеседник агентства.

Исходя из материалов, оказавшихся в распоряжении агентства, военные выражают недовольство действиями Зеленского и нового главкома ВСУ Александра Сырского, которого месяц назад назначили вместо Валерия Залужного.

В эфире радио Sputnik украинский политик, депутат Верховной рады V-VII созывов, участник движения “Другая Украина” Владимир Олейник высказал мнение, что командиры в целом готовы к перевороту и объяснил почему.«”Первое: произошло сплочение командования ВСУ вокруг Залужного и (Сергея) Шепталы, бывшего начальника Генерального штаба. Это люди, которые понимают друг друга и которые имели иную позицию, чем политическое руководство во главе с Зеленским. Ведь Зеленский давал указания: мол, плевать на жертвы, держать до последнего территорию. Для него – теряешь территорию, значит, теряешь деньги. Второе: среди офицеров и генералов ВСУ сформировалась коррупционная составляющая – это контрабанда в зоне боевых действий, кроме того, каждый день на армию выделяют пять миллиардов гривен, и они на этом зарабатывали. Когда было принято решение убрать Залужного (а потом убрали Шепталу и всех командующих, близких к Залужному) и поставить своих, то понятно, что это вызвало недовольство. Поэтому армия на сегодняшний день готова к такому варианту, как переворот”, – считает Владимир Олейник.

По его мнению, для таких действий необходима поддержка извне, а этого можно ожидать после 20 мая.«”Как минимум необходима поддержка извне, потому что если денег не дадут, то ребята у власти не удержатся. Но Западу нужна более-менее легитимная власть. Поэтому они ждут еще одного события – 20 мая Зеленский, по сути, теряет легитимность, истекает срок его полномочий. А дальше будет идти спор: “А царь-то не настоящий!”. Поэтому этот переворот может быть и дворцовым, когда тот же Залужный в результате переформатирования парламента, создания правительства национального единства будет иметь должность премьер-министра. Это тоже может быть формой переворота военных. В любом случае недовольство растет, его градус становится опасным для Зеленского” – резюмировал Владимир Олейник.

Взято отсюда.