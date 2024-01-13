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Украинский политолог: Буданов больше не говорит о захвате Крыма

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Украинский политолог: Буданов больше не говорит о захвате Крыма

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов больше не говорит о возможности захвата Крыма, обратил внимание украинский политолог Дмитрий Корнейчук.«”Давайте вспомним, о чем Буданов говорил еще полгода назад – о совершенно противоположных вещах. Он рассказывал про быстрое наступление, про то, что планы сдвинулись, но, опять же, мы будем в Крыму и так далее. Риторика теперь поменялась, теперь рассказывают противоположные вещи о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей”, – цитирует Корнейчука РИА Новости.

В эфире YouTube-канала “Да, это так” он высказал мнение, что через аналитику в СМИ и интервью с государственными деятелями украинскую и западную общественность готовят к “заморозке” конфликта.

Людям будут объяснять, что из-за подавляющего военного и экономического превосходства России Украина не выдержит длительного противостояния, продолжил Корнейчук.

Ранее радио Sputnik писало, что в Киеве признали невозможность возвращения Крыма.

Взято отсюда.

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