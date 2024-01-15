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Украинский политолог раскрыл значение соглашения Киева с Лондоном

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Украинский политолог раскрыл значение соглашения Киева с Лондоном

Соглашение Великобритании с Украиной в сфере безопасности свидетельствует о нежелании Лондона присоединяться к боевым действиям против РФ, считает украинский политолог Виталий Портников.«”Это соглашение <…> в практической плоскости не имеет реального измерения, к моему большому сожалению. Я, кстати, не удивлен, потому что я и считал, что все эти соглашения будут камуфлировать неготовность “цивилизованного мира” участвовать в этой войне”, – приводит его слова РИА Новости.

Портников в эфире YouTube-канала “Фабрика новостей” отметил, что Запад готов только наблюдать, сможет ли Украина “справиться” с Россией, используя американское и британское оружие.

Политолог также указал на то, что Британия не обладает таким количеством ресурсов, как Евросоюз и США, чтобы эффективно поддерживать Украину.

Радио Sputnik ранее писало, какое обещание украинский премьер Денис Шмыгаль дал Британии.

Взято отсюда.

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