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“Укрэнерго”: гарантировать, что не будет блэкаута, абсолютно невозможно

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"Укрэнерго": гарантировать, что не будет блэкаута, абсолютно невозможно

Невозможно гарантировать, что на Украине не будет общенациональных отключений электроэнергии, заявил главный диспетчер компании “Укрэнерго” Виталий Зайченко.«”Мы понимаем, что у нас война… Гарантировать, что не будет блэкаута, абсолютно невозможно, удары могут быть совершенно разными. Впрочем, если вынести риск обстрелов за скобки, то я не вижу рисков для масштабной системной аварии”, – сказал Зайченко в интервью украинскому изданию “Экономическая правда”.

Между тем, согласно информации компании, во вторник в энергосистеме Украины возможен незначительный дефицит электроэнергии на уровне 1%.«

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о возможности возникновения в течение дня дефицита в энергосистеме на уровне 1%. Причина – рост потребления из-за прогнозируемого похолодания и уменьшение объемов производства электроэнергии солнечными электростанциями из-за облачной погоды", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрэнерго".

Радио Sputnik сообщало, что Украина может остаться без интернета в случае блэкаута.

Взято отсюда.

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