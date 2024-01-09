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“Умеров решил нанести упреждающий удар”. Что творится в Минобороны Украины?

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"Умеров решил нанести упреждающий удар". Что творится в Минобороны Украины?

Рустем Умеров, возглавивший Минобороны Украины на фоне коррупционных скандалов в ведомстве, пока не смог изменить там ситуацию, отметил главный редактор радио Sputnik, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский.

Умеров заявил, что внутренний аудит ведомства выявил финансовые нарушения на сумму более 10 миллиардов гривен (более 20 миллиардов рублей)

“Они (внутренний аудит и генеральная инспекция Минобороны Украины, – ред.) уже обнаружили много нарушений – за последние четыре месяца более чем на десять миллиардов гривен, совершенных ранее”, – написал Умеров в соцсети.«”Я подозреваю, что Рустем Умеров решил нанести упреждающий удар. Он министром обороны стал не так давно, он пришел на волне коррупционных скандалов, связанных с именем предыдущего министра обороны (Алексея) Резникова… И он позиционировал себя как человека, который пришел бороться с коррупцией. Как мне кажется, осознавая, что уже в его каденцию, в непродолжительный срок его пребывания на этом посту есть основания подозревать в коррупции чиновников его министерства, он решил нанести такой упреждающий удар. Пока журналисты до этой истории не докопались, решил сам заявить о коррупции, призвать сотрудников спецслужб к сотрудничеству, заявить об открытости и максимально содействовать проведению расследования”, – сказал Кирилл Вышинский в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

На Украине мало кто был удивлен сделанными ранее разоблачениями по поводу хищений в Минобороны, пояснил он.«”На сегодняшний день у Минобороны – самый мощный бюджет. Украина сейчас тратит порядка половины бюджета на армию, это самые большие денежные потоки… Сейчас на Украине наиболее лакомый кусок – это злоупотребления в министерстве обороне. И Умеров, сменив своего предшественника, пока ничего не смог с этим сделать”, – добавил член совета по правам человека.

Программу Кирилла Вышинского слушайте здесь. Без дураков. С Кириллом ВышинскимУгрозы ведущему Sputnik, хищения в МО Украины и рост цен на боеприпасыВчера, 17:04Без дураков. С Кириллом ВышинскимАнтимобилизационные настроения украинских мужчин после праздниковВчера, 17:33

Взято отсюда.

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