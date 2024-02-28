Задержанный в Крыму агент ГУР рассказал, какие данные передавал Киеву

Задержанный в Крыму агент ГУР рассказал, что передавал украинским спецслужбам информацию о расположении российских воинских частей и военной техники, в том числе в Мелитополе.

ФСБ ранее сообщила, что в Крыму задержан украинский агент, собиравший сведения о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне СВО для нанесения ВСУ ударов по ним.

Задержанный отметил, что вышел на связь с куратором после того, как ему на телефон поступил звонок с неизвестного номера. «

"(Звонивший, – ред.) не представился, сказал просто: я с Украины, пожалуйста, помоги, можешь поделиться какими новостями, которые знаешь. Давай перейдем в Telegram", – рассказал мужчина на видео, предоставленном ЦОС ФСБ.

Задержанный добавил, что его убеждали говорить на украинском языке, чтобы продемонстрировать большую лояльность Украине.«

"На Украине шло такое выражение, что украинский язык – это твое оружие и твоя защита. Если ты знаешь украинский язык, то это поможет тебе общаться со спецслужбами, они не будут считать тебя не своим", – приводит его слова РИА Новости.

О том, что его собеседником является представитель ГУР Минобороны Украины, мужчина пояснил, что понял не сразу. Задержанный принял решение продолжать работу на украинские спецслужбы.«”Я начал ему скидывать из открытых источников информацию, которая, я знаю, была проверенной, так как там и фотографии публиковались, я разбирался уже к тому моменту в политике. Потом внезапно мне попалась информация, что в Мелитополе в нескольких местах расположена военная техника и расквартированы российские военные, я ему все это отправил”, – заявил задержанный.

Радио Sputnik сообщало, что ФСБ предотвратила в теракт с применением химического оружия в Запорожье.

Взято отсюда.