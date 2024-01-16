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“Заградотрядами погонят”. Что грозит украинским беженцам в Европе

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"Заградотрядами погонят". Что грозит украинским беженцам в Европе

Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон заявил, что Европа должна помочь Киеву отправить на фронт военнообязанных украинских беженцев.

“(Владимир) Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны как трусы”, – сказал парламентарий.

В эфире радио Sputnik политолог Антон Хащенко пояснил, что в странах ЕС – разное отношение к этой теме.«”Думаю, все будет зависеть от конкретной страны. Если в Германии какие-то институты прав человека еще существуют и по первому запросу не выдашь, то какие-нибудь страны типа Польши вполне могут выдать… Люди бежали от утилизации, они не хотят быть инструментом в играх Зеленского. Это огромное количество людей и, видимо, в Киеве считают, что если они их всех вернут, то наберут армию и дальше заградотрядами погонят. Какое качество будет у такой армии, понятно. Но, видимо, у них уже такая ситуация – не зря же они через Раду закон (о мобилизации) проводят и без всяких законов творят все что угодно”, – сказал политолог.

Ранее министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия не выдаст Киеву украинских беженцев для мобилизации. “Не случится такого, что мы будем принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли”, сказал он.

Со своей стороны, власти Эстонии сообщили, что готовы заключить с Украиной соглашение о выдаче беженцев для их последующей мобилизации.

Программу с участием Антона Хащенко слушайте здесь. Итоги. ВечерНравственные ориентиры россиян, официальный враг КНДР, удары по ЙеменуВчера, 19:04

Взято отсюда.

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