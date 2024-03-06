Захарова: есть лишь одно объяснение предстоящей отставке Нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд являлась координатором антироссийских настроений и антироссийской политики США в контексте Украины, причиной ее предстоящей отставки является провал этого курса американской администрации, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

О намерении Нуланд покинуть должность замгоссекретаря по политическим делам ранее сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.«

"Конечно, это провал политики, которая ассоциируется с Нуланд, потому что она была той фокусной фигурой, которая проводила русофобскую политику в отношении нашей страны. <…> Вся эта история была завязана на Нуланд. Я хочу сказать, что она была не просто высокопоставленным представителем Госдепа – она была ключевой фигурой в американском межведомственном взаимодействии. <…> Знаете, есть понятие "координатор". Вот она была координатором антироссийских настроений и антироссийской политики США, в том числе и в первую очередь в контексте Украины. Я не могу сказать, что она была полностью идеологом. Там есть люди, которые посильнее нас ненавидят. Но она действительно была координатором, она ассоциируется с этой политикой. И вот так с ней распрощались", – сказала Захарова.

Объяснений отставки Нуланд будет много, но на самом деле объяснение одно, считает официальный представитель МИД РФ.«”Это их провал, полный провал администрации Байдена на украинском направлении. Полный раздрай внутри их союзнических, как они говорят, отношений”, – заключила дипломат.

Эфир авторской программы слушайте здесь.Мария ЗахароваВсемирный фестиваль молодежи, зверства фашистов в годы ВОВ, отставка Нуланд08:04

Взято отсюда.