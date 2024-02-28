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Захарова объяснила, для чего озвучена угроза “нейтрализовать Калининград”

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Захарова объяснила, для чего озвучена угроза "нейтрализовать Калининград"

Посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс, пригрозивший нейтрализовать Калининград, не уполномочен делать подобные заявления, это элемент информационной войны в поддержку киевского режима, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«

"Ни конкретно этот человек, ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, некомпетентен и не обладает соответствующими полномочиями, <…> чтобы делать подобные заявления. Опять же – элемент информационной войны, элемент пиара, хайпа. Я думаю, что, скорее всего, первое. Являясь послом, он точно не уполномочен своим государством на что-либо подобное. <…> Но, видимо, такая была поставлена задача. Видимо, нужна многоголосица. Для того чтобы морально, психологически воодушевить, поддержать киевский режим – широким фронтом, вместе с Макроном страны Балтии будут стоять на защите интересов Зеленского. Где-то там, на дальних подступах и рубежах. Я думаю, примерно что-то из этой серии", – сказала дипломат.

Эфир авторской программы слушайте здесь.Мария ЗахароваАгрессивный Макрон, угрозы Калининграду и визит Зеленского в Ереван08:04

Взято отсюда.

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