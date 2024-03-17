Захарова обратилась к Макрону после его слов о перемирии на время ОИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону перестать передавать оружие Украине.

Так она отреагировал на его слова о прекращении огня во время Олимпийских игр. Накануне Макрон в интервью украинским телеканалам заявил, что попросит Россию объявить режим прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.«

"Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений (Киеву, – ред.), из которых убивают мирных граждан, а также прекратить спонсировать терроризм", – сказала Захарова РИА Новости.

Представитель МИД РФ также рекомендовала Макрону выдвинуть аналогичное предложение к сторонам ближневосточного конфликта.

“От слова Франции, наверняка, там много зависит”, – добавила Захарова.

Ранее радио Sputnik рассказало, какой мрачный прогноз Украине дал американский миллиардер Илон Маск.

Взято отсюда.