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Захарова отреагировала на слова Подоляка об украинском ультиматуме России

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Захарова отреагировала на слова Подоляка об украинском ультиматуме России

Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Киева об ультиматуме.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина выдвинет России “ультимативные требования”, и Москве придется их принять. Он также подчеркнул, что “классических” переговоров не будет. «

"Каждый, кто еще слушает "банковых террористов", должен знать: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания" – написала она в Telegram-канале.

Захарова также обратилась к жителям Белгорода, подчеркнув, что вся страна сейчас поддерживает город, попавший под обстрел со стороны ВСУ.

Радио Sputnik также писало, какие темы переговоров с Россией ранее предложил Подоляк.

Взято отсюда.

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