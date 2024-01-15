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Захарова отреагировала на заявление МИД Швейцарии о переговорах по Украине

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Захарова отреагировала на заявление МИД Швейцарии о переговорах по Украине

Запад не сможет “заманить в ловушку” Москву, предлагая мирное урегулирование на своих условиях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала “Известиям” предложение главы швейцарского МИД Иньяцио Кассиса. Министр, выступая на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине. «

"Если речь идет о желании отдельных стран найти выход из тупика, в который их завел Вашингтон, это один разговор. Тогда надо им перестать поставлять оружие на Украину, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления", – сказала Захарова.

При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что если эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть РФ в “некий психоделический процесс” на условиях Запада с целью “повлиять на принципиальные подходы” российской стороны, то Москва в эту ловушку не попадется.

Радио Sputnik писало, когда, по мнению российского бизнесмена Олега Дерипаски, завершится украинский конфликт.

Взято отсюда.

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