Захарова прокомментировала слова Шольца о “прыжках с высоты”

Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, сравнившего дебаты о поставках ракет Taurus Украине с безрассудным прыжком с высоты, можно отнести и к ситуации вокруг подрыва “Северных потоков”, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Шольц ранее сравнил дебаты в Германии о поставках Киеву дальнобойных систем вооружения с детскими испытаниями на смелость, когда, прыгнув с высоты, можно переломать себе обе ноги.«

"Это не детство он вспомнил – он рассказал, что произошло с Германией под его руководством. Понимаете, это они забрались на это дерево и спрыгнули. У них на глазах был взорван судьбоносный для них источник их экономической жизни, их благополучия. У них прямо под носом. А они не то что не могут ничего сказать супротив тех, кто это сделал, хотя это прямая квалификация теракта, – они расследование толком не могут провести. Они сами себе не могут разрешить задуматься о собственном будущем", – сказала дипломат.

Эфир авторской программы слушайте здесь.Мария ЗахароваМария Захарова. “Пропажа” принцессы и демократия в Европе08:04

Взято отсюда.