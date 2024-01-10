Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Захарова: США уже начали показывать Зеленскому, что его ждет

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Захарова: США уже начали показывать Зеленскому, что его ждет

Запад уже начал демонстрировать Владимиру Зеленскому, что его ожидает, если он не выполнит поставленных условий, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«”Они уже показали Зеленскому, что они могут сделать. Они уже начали. Во-первых, это количество публикаций в американской прессе, которые в каких-то микродолях, микродозах подраскрывают тему того, как устроен киевский режим, кто, как и чем там занимается. Немножко про коррупцию. Немножко про неадекватность. Немножко про внутреннюю борьбу киевского режима за ресурсы, за власть, за распределение потоков. Во-вторых, это разрушение образа за счет неподключения к важным, с точки зрения Зеленского, площадкам. То, что раньше открывалось на раз, сейчас на раз не открывается. Где он хочет присутствовать, у него не получается, а если и получает доступ, то с обратным эффектом, как было на Генассамблее ООН, когда он выступал, а его никто не слушал, потому что некому было слушать. <…> Ему показали и показали всем, что его ждет, если он…, и дальше все условия, которые ему выставлялись со стороны англосаксов”, – сказала дипломат.

Эфир авторской программы слушайте здесь.Мария ЗахароваТайная встреча по Украине и разоблачение режима Зеленского08:04

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Погода

Сосульки, шапки и подснежники: Барнаул вышел из Нового года в сугробах. Фото

10.01.2024

 Погода

Ураган приближается. Где в Алтайском крае ожидаются максимальные порывы ветра?

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

Артиллерия ВДВ нанесла удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

Украинский беспилотник уничтожен над Саратовской областью

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

Захарова: тайная встреча по Украине не имела отношения к разрешению кризиса

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

Захарова: США уже начали показывать Зеленскому, что его ждет

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Пощекотать нервы”. Захарова о нарушениях, выявленных в Минобороны Украины

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

Марочко рассказал, с какой проблемой столкнулись ВСУ зимой

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

Российские военные инженеры оборудуют новые позиции под Красным Лиманом

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix