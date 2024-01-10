Захарова: США уже начали показывать Зеленскому, что его ждет

Запад уже начал демонстрировать Владимиру Зеленскому, что его ожидает, если он не выполнит поставленных условий, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«”Они уже показали Зеленскому, что они могут сделать. Они уже начали. Во-первых, это количество публикаций в американской прессе, которые в каких-то микродолях, микродозах подраскрывают тему того, как устроен киевский режим, кто, как и чем там занимается. Немножко про коррупцию. Немножко про неадекватность. Немножко про внутреннюю борьбу киевского режима за ресурсы, за власть, за распределение потоков. Во-вторых, это разрушение образа за счет неподключения к важным, с точки зрения Зеленского, площадкам. То, что раньше открывалось на раз, сейчас на раз не открывается. Где он хочет присутствовать, у него не получается, а если и получает доступ, то с обратным эффектом, как было на Генассамблее ООН, когда он выступал, а его никто не слушал, потому что некому было слушать. <…> Ему показали и показали всем, что его ждет, если он…, и дальше все условия, которые ему выставлялись со стороны англосаксов”, – сказала дипломат.

Эфир авторской программы слушайте здесь.Мария ЗахароваТайная встреча по Украине и разоблачение режима Зеленского08:04

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