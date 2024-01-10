Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Захарова: тайная встреча по Украине не имела отношения к разрешению кризиса

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Захарова: тайная встреча по Украине не имела отношения к разрешению кризиса

Тайная встреча по Украине, проведенная Киевом и его союзниками, не имела никакого отношения к разрешению украинского кризиса, это пиар режима Зеленского, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«

"Это отработанная концепция привлечения политического внимания именно к режиму Зеленского. Это пиар режима Зеленского. Если говорить политологическими терминами, то это постоянная активность в информационно-политическом пространстве, в центре которой находится тема Зеленского и всех тех западных идеологем, которые они разрабатывали и вбрасывали. Это не имеет никакого отношения к разрешению украинского кризиса. Это две абсолютно разные темы", – сказала дипломат.

Более того, они исключают друг друга, продолжила она.«

"Во многом они друг друга просто исключают по одной простой причине. Потому что разрешение ситуации на Украине – это, безусловно, кропотливая работа. Это работа на политико-дипломатическом треке: это и вопрос переговоров, и контактов, и так далее. Это судьба не одного человека, не десяти человек и их коммерческих, финансовых, экономических интересов, а это судьба людей, народов. Это если мы говорим о ситуации вокруг Украины и реального ее разрешения. <…> А пиар вокруг Зеленского, так называемые мирные инициативы Зеленского, бесконечные его заявления, появления на различных площадках и платформах – вся эта шумиха создается именно для того, чтобы поддерживать иллюзию некоей политической активности, при этом уводя внимание мировой аудитории в сторону от реальных процессов возможного урегулирования. Поэтому я и говорю, что это не просто разные вещи, но и противоположные", – сказала дипломат.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в середине декабря в Эр-Рияде прошла тайная встреча советников по нацбезопасности Украины, ее союзников из государств G7, а также некоторых стран Глобального Юга. По данным источников агентства, Киев пытался заручиться поддержкой своих условий по мирным переговорам с РФ, но серьезного результата не добился.

Эфир авторской программы слушайте здесь.Мария ЗахароваТайная встреча по Украине и разоблачение режима Зеленского08:04

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Погода

Сосульки, шапки и подснежники: Барнаул вышел из Нового года в сугробах. Фото

10.01.2024

 Погода

Ураган приближается. Где в Алтайском крае ожидаются максимальные порывы ветра?

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

Артиллерия ВДВ нанесла удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

Украинский беспилотник уничтожен над Саратовской областью

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

Захарова: тайная встреча по Украине не имела отношения к разрешению кризиса

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

Захарова: США уже начали показывать Зеленскому, что его ждет

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Пощекотать нервы”. Захарова о нарушениях, выявленных в Минобороны Украины

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

Марочко рассказал, с какой проблемой столкнулись ВСУ зимой

10.01.2024

 Специальная Военная Операция

Российские военные инженеры оборудуют новые позиции под Красным Лиманом

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix