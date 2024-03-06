Захарова высказалась о ролике для детей с “говорящей” ракетой Taurus

Авторы детского ролика про ракету Taurus, которая жалуется на то, что ее не отправляют на Украину, забыли упомянуть, для чего предназначено оружие, отметила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее детская программа logo! немецкой государственной телерадиокомпании ZDF опубликовала на YouTube ролик про говорящую крылатую ракету Taurus, которая “хочет” попасть на Украину.«

"Подготовили мультипликационные зарисовки о том, как разговаривают ракеты, в том числе и ракета Taurus, которая жалуется, что канцлер Шольц не хочет их использовать против России, не хочет поставлять поставлять киевскому режиму. Нормально? Что дальше – мульти-пульти про педофилов?" – сказала Мария Захарова.

Ракеты Taurus предназначены для того, чтобы убивать людей, в том числе детей, но в ролике об этом не говорится, отметила дипломат.«В Германии “оживляют” ракеты, которые жалуются, что их по назначению не используют. Правда, не рассказывают детям, что они будут убивать таких же детишек только в других странах”, – добавила Мария Захарова.

Эфир авторской программы слушайте здесь.Мария ЗахароваВсемирный фестиваль молодежи, зверства фашистов в годы ВОВ, отставка Нуланд08:04

Взято отсюда.