Захарова указала Литве на ее “красные границы”

У Литвы из “красных линий” только границы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так она прокомментировала слова литовского министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса о том, что сейчас подходящее время, чтобы обсудить отправку западных войск на Украину и “отбросить красные линии”.«
"У Литвы из "красных линий" только границы. Неужто сами отменили?" – написала Захарова в Telegram-канале.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью французскому изданию Ouest France заявил, что поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку войск на Украину.
Накануне радио Sputnik рассказало, какое заявление о западных военных на Украине сделал глава польского МИД Радослав Сикорский.
Взято отсюда.