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Захарова: Украина может готовить провокацию с использованием химоружия

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Захарова: Украина может готовить провокацию с использованием химоружия

На Украине может готовиться антироссийская провокация с использованием отравляющих веществ западного производства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.«”Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы затем инициировать в структурах ООН и мировых СМИ новую кампанию по обвинению нашей страны в якобы преднамеренном использовании химического оружия”, – сказала она на брифинге.

Радио Sputnik сообщало, что начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов предупредил о готовящейся украинской провокации.

Взято отсюда.

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