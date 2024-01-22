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Захарова упрекнула Францию в безразличии к судьбе погибших наемников

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Захарова упрекнула Францию в безразличии к судьбе погибших наемников

Французское правительство продолжает обвинять Россию в манипуляции и давлении на Запад, вместо того, чтобы установить личности своих граждан в Харькове, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью газете Le Parisien заявил, что информация о французских наемниках в Харькове является “способом оказывать давление на европейские государства”.«

"Профессиональный министр, да и просто неравнодушный человек не стал бы придумывать ничего про "манипуляции России" и отрицать реальность, а раздобыл все сведения о гражданах Франции. Или французское правительство окончательно дистанцировалось от своего народа?" – написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что в СМИ уже появилась информация о наемниках, существование которых отрицает Сежурне.«

"МИД Франции снова заявит о том, что не хочет быть вовлеченным в судьбу французов, или как?" – возмутилась Захарова.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных наемников, основу которых составляли французские военные.

Радио Sputnik приводило список имен наемников из Франции, попавших под удар ВС РФ в Харькове.

Взято отсюда.

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