Захарова: Запад отходит от идеи нанести России “стратегическое поражение”

Западные Страны Запада отказываются от идеи нанести России “стратегическое поражение”, так как осознают очевидный провал подобных планов, считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Теперь, по словам дипломата, их девиз звучит как “не дадим России победить”.«”Думаю, западные пиарщики сейчас бьются над тем, как, учитывая неотвратимую реальность, сформулировать стратегию следующего этапа”, – написала Захарова в Telegram-канале.

Радио Sputnik писало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг признал успехи российских войск в зоне спецоперации.

Взято отсюда.