Если бы Россия хотела, она могла бы захватить всю Украину, считает бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.«

"Я считаю, что Россия обладает достаточным военным потенциалом, чтобы захватить всю Украину, если бы она захотела этого, но я не думаю, что это так", – сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Шаффер предположил, что теперь, когда ВСУ практически подавлены, российские войска могут перейти в наступление с началом весны.«”Не знаю, как это сказать, чтобы это не прозвучало пророссийски, но – Россия победила”, – заключил экс-разведчик.

Радио Sputnik сообщало, что мэр Киева попросил Германию о помощи из-за положения ВСУ.

Взято отсюда.