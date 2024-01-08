Залужный признал повреждение военных объектов по всей Украине

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил в Telegram-канале о повреждениях в понедельник на военных и инфраструктурных объектах Украины.

В понедельник утром на Украине объявили воздушную тревогу, которая была отменена спустя более двух часов.

Украинские СМИ и местные власти сообщали о серии взрывов в Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске, Хмельницком. «”Атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты”, – приводит РИА Новости размещенное в Telegram-канале главкома ВСУ сообщение.

О каких именно объектах идет речь, Залужный не уточнил.

Ранее радио Sputnik сообщило об объявленной по всей Украине воздушной тревоге.

Взято отсюда.