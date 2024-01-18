Залужный снова не явился на заседание Военного комитета НАТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в очередной раз не принял участие в заседании начальников генштабов НАТО, за него выступал представитель Украины при НАТО генерал-майор Сергей Салкуцан, сообщил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.«

"Вчера военный представитель Украины при НАТО Салкуцан от имени главкома ВСУ Залужного коротко ввел нас в курс дела по оперативной ситуации", – приводит его слова РИА Новости.

При этом Бауэр еще 16 января отметил в своих соцсетях, что “ждет встречу с Залужным”.

Агентство напомнило, что это не первый случай, когда Залужный пропускает встречи НАТО. В мае прошлого года он также не явился на выступление перед Военным комитетом, сославшись на “сложную оперативную обстановку”.

Ранее в интервью изданию The Economist Валерий Залужный заявил, что украинские военные зашли в тупик и признал, что “красивого и глубокого прорыва не будет”.

Радио Sputnik писало, повлияет ли смена главнокомандующего ВСУ на исход СВО.

Взято отсюда.