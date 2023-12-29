Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил об атаке на объекты критической инфраструктуры Украины.«”Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты”, – говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях.

Вооруженные силы России наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Радио Sputnik ранее сообщало, что в Харьковской области в результате взрывов возникли проблемы с электроснабжением.

Взято отсюда.