Международные структуры, которые молчат о “казни” на Украине американского блогера Гонсало Лиры, расписываются тем самым в соучастии в преступлении, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.«”Лира оказался брошен в украинских застенках, фактически обречен на казнь. И все те структуры, которые молчат относительно трагического факта, по сути, расписываются в соучастии”, – сказал Буякевич РИА Новости.

Ранее Госдеп подтвердил гибель Лиры в украинской тюрьме. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к “заключению и пыткам” Лиры, критиковавшего главу Белого дома и Владимира Зеленского.

Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.

Радио Sputnik писало, что, по словам президента РФ Владимира Путина, киевский режим открыто встал на путь государственного терроризма.

Взято отсюда.