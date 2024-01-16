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Запад признал свое поражение. Пока на словах

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Запад признал свое поражение. Пока на словах

Ведущие

К словам Тодда принято прислушиваться, и вот почему: в далеком 1976-м совсем молодой исследователь, проанализировав доступную ему демографическую статистику СССР, предсказал развал Советского Союза. Сегодня Тодд утверждает, что иллюзии в отношении проекта “Анти-Россия”, при помощи которого Запад надеялся сломить Россию как извне, так и изнутри, закончились. Они хороши лишь для прессы и заявлений под камеры. На самом деле Запад, с одной стороны, пытается сохранить лицо, с другой – лихорадочно ищет способ завершить глобалистский проект в отношении нашей страны.

Тодд утверждает, что все сотни миллиардов, потраченных на продажу “западной мечты” Украине (в обертке “общечеловеческих ценностей”, “европейского будущего Киева” и перспектив вступления в НАТО) улетели в “черную дыру”, что своими собственными руками Запад, вольно или невольно, способствовал становлению нового полицентричного миропорядка, что вводя рестрикции в отношении России, все те же западные политики способствовали и консолидации нашего общества, и росту нашей экономики.

Локомотивом нынешней геополитической стратегии стали США. Там, заразившись сразу после окончания холодной войны “синдромом одинокого гиганта”, опрометчиво решили, что теперь Америке и море по колено, и сам черт – не брат. При этом те же американцы “технично” забыли собственные экономические и макроэкономические показатели. Пьяный воздух головокружения от придуманных самими же успехов сыграл с вашингтонскими элитами злую шутку: на схватку с нами, пусть и чужими руками, американцы отправились неподготовленными. Единственное, что им удалось, так это довести до ручки европейскую, прежде всего, немецкую экономику, ликвидировав практически полностью возможных конкурентов.

Но с Россией ничего подобного сделать не получилось. Не вышло с международной изоляцией, отмечает Эммануэль Тодд. Экономические и политические блоки, которые сформировались или формируются, предполагают российское участие. И входить в них, как выяснилось, привлекательно для участников, и по всем параметрам.

Путин – а именно на фигуре российского лидера Тодд делает основной акцент – сумел переиграть своих противников и внутри страны. Нашему социуму оказались ближе традиционные ценности, важность сохранения которых СВО только подчеркнула. И, второе – российская власть сумела удержать управление экономикой даже в режиме высокой турбулентности.

Тодд, приводя цифры и факты, стремится, как это и свойственно исследователю, удержаться от упрощения и от однозначных выводов. Это мы сделаем за него – неважно, когда к нашим противникам придет осознание их ошибки. Важно, что мы сумеем, да и должны, довести нами начатое до конца.

Автор Елена Караева, специально для радио Sputnik.Прямой эфирГотов ли Запад признать свой проигрыш?15:15

Взято отсюда.

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