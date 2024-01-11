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Западные СМИ пишут о российском оружии, ставшем головной болью для ВСУ

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Западные СМИ пишут о российском оружии, ставшем головной болью для ВСУ

Российские планирующие авиабомбы создали серьезные проблемы для ВСУ в зоне проведения спецоперации, пишет издание Business Insider.«

"Это мощное оружие стало головной болью для украинских войск на поле боя", – говорится в материале.

Как пишет автор статьи, планирующие снаряды позволяют истребителям сбрасывать их на расстоянии от цели, а не непосредственно над ней. Это существенно снижает эффективность работы систем ПВО противника, пояснил обозреватель. «”Эти типы боеприпасов трудно перехватить из-за их короткого времени полета и малой радиолокационной заметности”, – отмечается в материале издания.

Автор статьи также напомнил, что украинские военно-воздушные силы неоднократно выражали обеспокоенность по поводу российских планирующих бомб. По словам представителей ВВС, они способны создавать Украине проблемы.

Издание также утверждает, что Россия приближается к тому, чтобы использовать новые, еще более мощные, планирующие бомбы.

Радио Sputnik сообщало, сколько вооружения и техники за год получила российская армия.

Взято отсюда.

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