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Зеленский намерен встретиться с производителями оружия в Турции

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Зеленский намерен встретиться с производителями оружия в Турции

Владимир Зеленский во время визита в Турцию намерен провести встречу с представителями выпускающих оружие предприятий, заявили в офисе Зеленского.

В опубликованном в Telegram-канале сообщении сказано, что глава киевского режима уделит внимание, в частности, реализации совместных проектов в оборонно-промышленной сфере.«

"Владимир Зеленский посетит верфи, на которых ведется строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний", – приводит заявление RT.

Радио Sputnik также писало, что на Украине заявили об ударе ВС России по инфраструктурным объектам в Сумах.

Взято отсюда.

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