Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Зеленский не удивил”. Слуцкий о новом заявлении главы киевского режима

Подписывайся на ГОРНЯК22!

"Зеленский не удивил". Слуцкий о новом заявлении главы киевского режима

Владимир Зеленский заговорил о передаче Киеву замороженных российских активов от отчаяния, осознавая, что теряет западную поддержку, считает глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее глава киевского режима в соцсети X призвал Запад передать Украине замороженные активы РФ в качестве “правильного сигнала”.«

"Зеленский не удивил. По сути, он призывает своих вашингтонских хозяев активизировать планы по откровенному грабежу и попранию принципов защиты частной собственности, а заодно окончательно обрушить доверие остальных стран к западной системе экономических гарантий. Но на самом деле это очередной крик отчаяния укрофюрера от осознания неизбежного: поддержка его режима для коллективного Запада уходит на второй план и остается все меньше желающих тратить деньги европейских, да и американских налогоплательщиков на спонсирование неонацистской хунты", – сказал Слуцкий РИА Новости.

Председатель ЛДПР отметил, что западная пресса стала чаще публиковать материалы о разных форматах переговоров для урегулирования украинского конфликта, при этом журналисты все реже пишут о “формуле мира” самого Зеленского. Он счел это “тревожными сигналами” для киевского режима. «”Поэтому Зеленскому на этом фоне срочно понадобился “правильный сигнал” от Вашингтона и Брюсселя. Но если западники решатся на откровенную экспроприацию российских активов в пользу хунты, ответ с нашей стороны неизбежно последует адекватный и соразмерный. А победа России в СВО в любом случае неизбежна”, – добавил Слуцкий.

Радио Sputnik также писало, как в Сети отреагировали на призыв Зеленского передать Украине замороженные активы России.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция

В Закарпатье военкомы забрали мужчину на глазах у жены и дочери, пишут СМИ

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

Аналитик рассказал о панике в ЕС после ударов ВС РФ по объектам на Украине

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

Силы ПВО уничтожили шесть украинских ракет “Нептун” над Черным морем

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

Британский аналитик: ВС РФ еще не применили свою самую передовую ракету

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Привыкли жить за счет России”. В Совфеде жестко осадили Зеленского

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Раскалывают этот орех”. Бывший разведчик оценил ситуацию в зоне СВО

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

ВСУшники ударили американской ракетой по своим позициям, пишут СМИ

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Зеленский не удивил”. Слуцкий о новом заявлении главы киевского режима

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

Зеленский указами повысил в званиях главу СБУ Малюка и его зама Поклада

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix