Владимир Зеленский заговорил о передаче Киеву замороженных российских активов от отчаяния, осознавая, что теряет западную поддержку, считает глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее глава киевского режима в соцсети X призвал Запад передать Украине замороженные активы РФ в качестве “правильного сигнала”.«

"Зеленский не удивил. По сути, он призывает своих вашингтонских хозяев активизировать планы по откровенному грабежу и попранию принципов защиты частной собственности, а заодно окончательно обрушить доверие остальных стран к западной системе экономических гарантий. Но на самом деле это очередной крик отчаяния укрофюрера от осознания неизбежного: поддержка его режима для коллективного Запада уходит на второй план и остается все меньше желающих тратить деньги европейских, да и американских налогоплательщиков на спонсирование неонацистской хунты", – сказал Слуцкий РИА Новости.

Председатель ЛДПР отметил, что западная пресса стала чаще публиковать материалы о разных форматах переговоров для урегулирования украинского конфликта, при этом журналисты все реже пишут о “формуле мира” самого Зеленского. Он счел это “тревожными сигналами” для киевского режима. «”Поэтому Зеленскому на этом фоне срочно понадобился “правильный сигнал” от Вашингтона и Брюсселя. Но если западники решатся на откровенную экспроприацию российских активов в пользу хунты, ответ с нашей стороны неизбежно последует адекватный и соразмерный. А победа России в СВО в любом случае неизбежна”, – добавил Слуцкий.

Радио Sputnik также писало, как в Сети отреагировали на призыв Зеленского передать Украине замороженные активы России.

Взято отсюда.