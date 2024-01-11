Зеленский оценил вероятность прекращения огня с Россией

Временное прекращение огня на Украине пойдет на пользу только России и не приведет к построению диалога, считает Владимир Зеленский.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.«”Временное прекращение огня пойдет на пользу только России и не приведет к политическому диалогу”, – сказал он во время выступления, добавив, что в ближайшее время такой паузы “точно не будет”.

В свою очередь, президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к прекращению огня, напоминает URA.RU.

Радио Sputnik сообщало, что Зеленский снова попросил принять Украину в НАТО.

Взято отсюда.