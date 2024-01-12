Позиция претендента на пост президента США, губернатора Флориды Рона Десантиса и представителей республиканской партии в американском конгрессе, блокирующих выделение денег Киеву, чревата печальными последствиями для украинских пенсионеров, утверждает Владимир Зеленский.

В Риге журналисты попросили его прокомментировать слова Десантиса, который 5 января заявил, что власти США отправляют на Украину слишком много денег. По словам губернатора Флориды, эти средства идут на “пенсии и зарплаты бюрократам”, в то время как Вашингтон игнорирует угрозы безопасности США со стороны Китая.«

"Они (республиканцы, – ред.) и такие как он отказались помогать нашим военным зарплатой и сказали, что это вопрос исключительно Украины. А потом (стали, – ред.) говорить, что на военных мы не можем (выделить помощь, – ред.), потому что мы страна НАТО и не можем поддерживать войну… На зарплаты военным не давали, нам нужна была помощь на бюджет", – цитирует Зеленского РИА Новости.

По его словам, задержка с предоставлением зарубежной финансовой помощи отразится в первую очередь на уязвимых категориях населения Украины. В частности, в стране около 12 миллионов пенсионеров, которые в этом случае “просто вымрут”, заявил Зеленский.

Он добавил, что Десантис слишком молод и “не понимает, что такое поддерживать пенсионеров” в воюющей стране. Более 70 процентов денег, выделенных Киеву на оружие, остались в Штатах, и эти средства “получали люди, в том числе и американские пенсионеры”, добавил Зеленский.«”Когда Десантис станет пенсионером, я ему лично с благодарностью помогу за то, что США помогали нашим пенсионерам”, – пообещал глава киевского режима.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал “наглую” реакцию Киева на помощь США.

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