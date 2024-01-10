Владимир Зеленский потребовал от НАТО конкретики в вопросе присоединения Украины к альянсу.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой.«

"Хотелось бы получить две конкретные вещи. Оборонное решение и политическое. Я хотел бы получить усиление ПВО, которое так нам нужно. Что касается политических решений, то <…> хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО", – приводит РИА Новости слова главы киевского режима.

Владимир Зеленский находится с визитом в Литве. Как ранее сообщало украинское агентство УНИАН, у главы киевского режима “запланированы переговоры с премьер-министром и главой государства, а также с представителями политических сил и СМИ”.

Во время приветственной речи президент Литвы Науседа пытался славить Зеленского и назвал его “символом борьбы Украины против России”, добавляет “Царьград”.

Радио Sputnik ранее писало, как на Украине изменилось отношение к Зеленскому.

Взято отсюда.